Hakurk'ta teröristlere darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi.



Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu' denildi.















Kaynak : İHA

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