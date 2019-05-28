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Ekrem İmamoğlu'nun zor anları!

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri kapsamında yaptığı ziyaretlerde bir esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Siyaset / 28 Mayıs 2019 Salı 16:57
Ekrem İmamoğlu'nun zor anları!
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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti.

Vatandaşlar, İmamoğlu ile fotoğraf çektirerek sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında İmamoğlu'na, KİPTAŞ AVM içinde pizzacılık yapan bir esnaf, dünkü Habertürk canlı yayınında sorulan bir soru üzerine, sosyal medyaya düşen videoyu sordu.

İmamoğlu, videonun tamamını izletmek istese de esnaftan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine İmamoğlu, 'Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir?' diye sordu.




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