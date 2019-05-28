Ekrem İmamoğlu'ndan skandal PKK ve FETÖ açıklaması

CHP'li Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları cevaplarken skandal ifadelerde bulundu. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon kanalında soruları cevapladı.



İmamoğlu canlı yayında kendine yöneltilen 'PKK'ya, FETÖ'ye, yabancı basının seçimlerle ilgili bir mesajınız var mı?' sorusuna şoke eden bir cevap verdi.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIK ÇAĞRI



İmamoğlu PKK ve FETÖ'ye açık çağrıda bulunarak, 'Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim' cevabını verdi.



PKK tarafından yapılan destek açıklamalarıyla her defasında CHP-HDP ittifakı kanıtlanırken İmamoğlu yaptığı açıklamada Türkiye'nin beka sorunu olmadığını da iddia etti.



SKANDAL BEKA AÇIKLAMASI



FETÖ ve PKK aleyhinde tek bir cümle dahi sarfetmekten kaçınmakla yetinmeyip, açık açık iş birliği yaparak, ülkenin beka sorununda ana maddelerden biri olan İmamoğlu, 'Bu ülkenin bekasını bana göre benden çok düşünen olmaz.' şeklinde pişkin bir açıklamada bulundu.



DEMİRTAŞ'A YİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI!



Daha önce de Selahattin Demirtaş'a övgü yağdıran Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Demirtaş adına methiyeler düzmekten geri durmadı. İmamoğlu 'Ben sayın Demirtaş'ı Cumhurbaşkanlığı döneminde takip etmiş birisiyim. Kendisiyle tanışmadım. Keşke tanışsaydım. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bir dille süreç yönetti. Bu yöntemi siyaset anlayışını beğeniyorum dedim. O siyasi dönemini, anlayışını beğenen birisiyim. Keşke o dil herkesin gündeminde olsa.' dedi.



