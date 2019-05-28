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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakurk'ta başlatılan operasyonla ilgili "Mehmetçiklerimize zorlu operasyonda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Siyaset / 28 Mayıs 2019 Salı 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon açıklaması

Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

BÜYÜK HAREKATA ÜST DÜZEY KOMUTA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OPERASYON MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk'a operasyon başlatan Mehmetçik için mesaj yayınladı. Erdoğan, 'Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun' dedi.


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