Cinsel saldırı anı kamerada

Olay, Maltepe’de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu. Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.



Annesi şikayetçi oldu



Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.



Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelinin aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.



‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayına getirildi.



Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.Y., “cinsel saldırı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüpheli E.Y. hakkında “kasten öldürme” den suç kaydı olduğu öğrenildi.



Taciz anı kamerada



Şüpheli E.Y.’nin engelli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıs arabayla sokağa geliyor. Genç kıza el kol hareketi yapan şahıs bir ara cinsel organının kıza gösteriyor. Ardından şahıs pantolonunu düzelterek sokaktan ayrılıyor. Kaynak : İHA

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