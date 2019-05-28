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Alibeyköy Barajı'nda 2 çocuk boğuldu

İstanbul'da, serinlemek için girdikleri Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

3. Sayfa / 28 Mayıs 2019 Salı 14:28
Alibeyköy Barajı'nda 2 çocuk boğuldu
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İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na girdikten sonra kaybolan iki çocuktan acı haber geldi. Barajda kaybolan iki çocuğun cansız bedenine az önce ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 2 çocuk kayboldu.

BARAJA GİREN İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Alibeyköy Barajına giren 13 ve 14 yaşındaki 2 çocuk kayboldu.



EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, suda kaybolan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

ACI HABER GELDİ

Aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.





Boğulma TehlikesiBoğulma VakasıAlibeyköy


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