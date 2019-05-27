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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yaşam / 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:38
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32 Kaynak : İHA

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