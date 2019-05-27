Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26



İzmir: Az bulutlu 34



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30



Adana: Az bulutlu ve açık 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 23



Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 22



Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 32 Kaynak : İHA

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