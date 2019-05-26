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Yol verme kavgası kanlı bitti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yol verme sebebi yüzünden iki sürücü arasında çıkan silahlı kavga ölümle sonuçlandı.

3. Sayfa / 26 Mayıs 2019 Pazar 19:03
Yol verme kavgası kanlı bitti
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Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 H 6444 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Okur (22) ile 41 SD 149 plakalı otomobil sürücüsü Sertaş D. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında tabancasını çıkartan Sertaş D., Okur’a ateş etti. Demir’in tabancasından ateşlenen kurşunun kafasına isabet etmesi sonucunda Okur ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okur, Gebze’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, Sertaş D. ise aracı da bekleyerek olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okur’un cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan Sertaş D. de polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA

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