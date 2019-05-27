Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen EYP’yi imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Jandarma bomba imha uzmanı 1 asker EYP’nin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Sağ elinden yaralanan ve parmakları kopan asker, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı asker Erzurum’a sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.