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'İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz'

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyarette bulunduğu Japonya’da yaptığı açıklamada, ABD’nin Iran’da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi.

Dünya / 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:11
'İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz'

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere 2 gün önce başkent Tokyo'ya geldi. Dört gün sürecek ziyareti kapsamında bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Trump, Iran'da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi.

Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, “İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.

Kaynak : İHA

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