'İran'da rejim değişikliği arayışında değiliz'

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere 2 gün önce başkent Tokyo'ya geldi. Dört gün sürecek ziyareti kapsamında bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Trump, Iran'da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi.



Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, “İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum” dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.