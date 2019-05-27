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İdlib'de 1 ayda 568 sivil öldürüldü

Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesinde gerçekleştirdikleri saldırılarda 1 ayda 568 sivil hayatını kaybetti.

Dünya / 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:21
İdlib'de 1 ayda 568 sivil öldürüldü

Suriye Müdahale Koordinatörleri tarafından bugün yapılan açıklamada, Esad rejimi ve Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesine gerçekleştirdikleri saldırılarda 29 Nisan’dan 27 Mayıs’a kadar 568 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, saldırılar yüzünden yerinden edilen insanların sayısının 425 bin 438’e, saldırılarda tahrip edilen köy sayısının ise 21’e ulaştığı bildirildi.

Saldırılarda 162’si çocuk olmak üzere 568 kişinin hayatını kaybettiği, 68 okulun ve 55’ten fazla tıbbi tesisin hedef alındığı belirtildi. Kaynak : İHA

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İdlibSuriye


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