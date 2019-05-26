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Başkent'te korkutan görüntü!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki otomobil asılı kaldı.

3. Sayfa / 26 Mayıs 2019 Pazar 23:10
Başkent'te korkutan görüntü!

Olay, saat 10.30 sularında Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Atlılar Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde üzerinde çatlaklar bulunan 5 katlı bir binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Duvarın çökmesi sonucu park halinde bulunan 06 YCT 66 plakalı otomobil havada asılı kaldı. İki tekerleğinin boşlukta kaldığı otomobilin düşmesine üzerinde bulunduğu parke taşları engel oldu. Parke taşlarının altındaki toprağında kaydığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken duvarın altında kimsenin olmaması olası bir faciayı da önledi.


Kaynak : İHA

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İstinat Duvarı


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