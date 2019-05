Antalya turizmde bir rekor daha kırdı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bütün zamanların mayıs ayı günlük turist rekorunun kırıldığını duyurdu. Vali Karaloğlu resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, '25 Mayıs 2019, dün Antalya'ya hava yoluyla 76 bin 568 turist geldi. Bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru' ifadelerinde bulundu.



Havalimanı verileri kapsamında 25 Mayıs günü Antalya'ya dış hatlardan 363 uçak iniş yaptı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, turizm sektörü olarak bundan sonraki süreçte her gün yeni rekorlara hazır olunması gerektiğini ifade ederek, gelen her sayının rekor olacağını belirtti.



Ayık, 'Bu yıl rekorlar yılı olacak, rakamlar geçen senenin üzerine çıkacak. Günlük bazda bizim için yüksek sezon temmuz, ağustos, eylül aylarında. Özellikle mayıs ayında bu rekoru yakalamak çok önemli. Mayıs ayında günlük bazda bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük sayıyı yakalamamız son derece önemli' diye konuştu.



Ayık, otel doluluklarının göz önünde bulundurularak, iç pazarda seyahat eden insanların çabuk hareket etmesi gerektiğini anımsattı.



'Mayıs ayı için muhteşem bir rakam'



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, 2019'un başladığı gibi rekorlar ile devam ettiğini kaydetti.



Atmaca, 'Mayıs ayı için muhteşem bir rakam. Hem Avrupa'dan hem BDT ülkelerinden gelen turist sayısı her geçen gün artıyor. Havaların ısınması ve okulların yavaş yavaş kapanmaya başlaması ile ülkemize ve şehrimize olan ilgi her geçen gün artıyor. 26 Mayısı tüm zamanların en çok turist geldiği Mayıs oldu. Bu rekorlar artarak devam edecek' diye belirtti.



Kaynak : İHA

