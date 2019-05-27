USD (Alış - Satış) : 6,07 - 6,08 EURO (Alış - Satış) : 6,79 - 6,80

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da yaşayan milyonlar, yeni haftanın ilk gününe depremle uyandı. Kandilli son depremler listesine göre, Pursaklar merkezli yerin 5 km altında gerçekleşen sarsıntının derecesi ise 3 civarında. Ankara'da gerçekleşen son dakika deprem sonrası can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken, kısa süreli bir panik yaşandı.

3. Sayfa / 27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:12
Ankara'da korkutan deprem!

Kandilli'den edinilen son dakika bilgisine göre, Pursak merkezli olmak üzere Ankara'da 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin saati 06.52 olarak belirlenirken, yerin 5 km altında gerçekleştiği tespit edildi.

ANKARA'DA DEPREM

Ankara'da gerçekleşen depreme ilişkin can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar yeni günün ilk ışıklarına korkuyla uyandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın son dakika aktardıklarına göre ise, Ankara Altındağ'ın Karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gerçekleşen son depremler şu şekilde;


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

DepremKaracaörenDeprem AnıDeprem RiskiBoylam


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı