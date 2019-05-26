Ünlü sanatçının kızları mahkemeye başvurdu... Yandılar!

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın kızları lazer kurbanı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay avukat Cansu Ceren İlkan ve kardeşi Zeynep Seren İlkan'ın lazer epilasyonu hizmeti almak için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir güzellik merkezine başvurmasıyla başladı. İki aşamadan oluşan toplam 16 seans üzerinden verilecek hizmetin bedelini peşin ödeyen kardeşler, üçüncü seanstan sonra vücutlarında çeşitli yanık izleri oluştuğunu fark etti.



İlk seanslarda minik lekelerin oluştuğunu fark eden kardeşler bu konuyla ilgili güzellik merkeziyle görüştü. Epilasyonu yapan kişi tarafından izlerin normal olduğunu, yakında geçeceğini öğrenen kardeşler lazer seanslarına devam etti. Bu süre zarfında izler artmaya devam etti.



İKİNCİ DERECE YANIK



Kız kardeşlerin adli tıptan aldığı raporda vücutlarında ikinci dereceden yanıklar oluştuğu tespit edildi. Şüpheliler hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçu kapsamında ceza talep etti. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.