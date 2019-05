Milyonlarca kişiye güzel haber

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu nedenle bayram ikramiyesinin 31 Mayıs Cuma günü ödeneceğini duyurdu.



10.7 MİLYAR LİRA



Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre; emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler SSK, Bağkur ve memur dahil 12 milyon emekliye aynı gün yatacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı. Bakan Selçuk, ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti.



Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK’ya dilekçesini 31 Mayıs itibarıyla, vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.



ÜÇ AYDA 2000 LİRA



Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos’ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos’ta ödenmesi bekleniyor. Böylece 3 ay içinde 2000 lira yatmış olacak. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019’u 1000 lira ikramiye ile kapatacak.



HİSSE ORANINDA...



Vefat eden sigortalılardan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerinin (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa maaş ödeniyorsa; 1000 TL tutarındaki ikramiye hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 500 TL, yetim çocuğa ise 250 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor.



BİRDEN FAZLA MAAŞTA



Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin; emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1000 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecek.



İŞ GÖREMEZLİK AYLIĞI ALAN



İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde 25 olması nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, 1000 TL’nin yüzde 25’i yani 250 TL ikramiye ödenir.



MEMUR EMEKLİSİNE 1-2-3 HAZİRAN'DA ÖDEME



SSK ve Bağkur emeklileri her ayın 17-28’i arasında maaşını çektiği için erken ödeme ayarlamasına gerek kalmadı. Ancak memur emeklileri her ayın 1’i ile 5’i arasında maaş alıyor. Bu yıl da bu tarih bayrama denk geldi. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını belirtti.