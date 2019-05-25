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Lahmacun sırasında iki grup birbirine girdi

Şanlıurfa’da lahmacun sırası yüzünden fırında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:33
Lahmacun sırasında iki grup birbirine girdi

Edinilen bilgiye göre olay, iftar vakti Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesine bağlı Çamlıyayla Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iki grup arasında lahmacun yaptırma sırası nedeniyle fırında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Ali Ö., Bahattin Ö. ve Muhammed Aziz Ö.'yü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken İbrahim Y. ile Nasır K.'yi ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürdü. Kavgayı ayırmak için olay yerine giden polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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