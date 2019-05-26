USD (Alış - Satış) : 6,07 - 6,08 EURO (Alış - Satış) : 6,79 - 6,80

Sıcak Haber : Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem!..

Japonya'da Mayıs ayında rekor sıcaklık

Japonya’da mayıs ayında 38 derecelik rekor sıcaklık ölçülürken, yetkililer sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Dünya / 26 Mayıs 2019 Pazar 10:06
Japonya'da Mayıs ayında rekor sıcaklık

Mayıs ayında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüldüğü Japonya'da sıcaklar Pazar günü rekor seviyeye ulaştı. Cumartesi günü Japonya'nın Kyushu bölgesinde sıcaklığın 35 derece olarak ölçüldüğünü belirten Japonya Meteoroloji Ajansı, Japonya genelindeki 425 gözlem noktasında yapılan ölçümlerde de gündüz 30 dereceyi aşan sıcaklık değerleri kaydedildiğini duyurdu.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların Pazar gününden itibaren daha da artması beklenirken, bu yıl ülke genelinde görülen en yüksek sıcaklık ise Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bugün ölçüldü. Hokkaido'nun Obihiro şehrinde termometreler 38.7 dereceyi gösterdi. Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, bölge sakinlerine ve turistlere sıcak çarpmasına karşı önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

Aşırı sıcak can almıştı
Geçen yaz ülke genelinde görülen aşırı sıcaklarla mücadele eden Japonya'nın Kumagaya şehrinde Temmuz ayında 41.1 derecelik sıcaklık kaydedilmiş, değerin Japonya'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı. Yaz boyunca sıcak ve sıcağa bağlı nedenlerden birçok kişi hayatını kaybetmişti. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

RekorMeteorolojiJaponya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı