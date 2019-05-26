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Bakan Pekcan açıkladı! Salı günü başlıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR'ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek” dedi.

Ekonomi / 26 Mayıs 2019 Pazar 11:33
Bakan Pekcan açıkladı! Salı günü başlıyor

Bakan Ruhsar Pekcan, 'Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek' açıklamasında bulundu.

KAÇAKÇILIĞA KARIŞMASI MUHTEMEL ARAÇLARA DAHA ERKEN MÜDAHALE EDİLEBİLECEK
Pekcan ayrıca, 'Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek. Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek' dedi.

Ruhsar Pekcan


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