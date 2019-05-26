'Açlık grevi ve ölüm orucuna son verin' çağrısı

Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Newroz Uysal, İmralı'da görüştükleri terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın hazırladığı bir metinde, açlık grevlerine ilişkin, "Başta açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum." dediğini kaydetti.



Asrın Hukuk Bürosu avukatları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda 22 Mayıs tarihinde yaptıkları görüşmeye ilişkin Taksim'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.



Avukat Newroz Uysal, Raziye Turgut, İbrahim Bilmez ve Rezan Sarıca ile düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın imzasının bulunduğu metni okudu.



Uysal'ın okuduğu ve Öcalan'ın ölüm oruçlarının sona erdirilmesi çağrısını içeren söz konusu metinde, "Başta açlık grevi ve ölüm orucuna kendini yatırmış arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle belirtiyor ve umuyorum." değerlendirmesine yer verildi.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.