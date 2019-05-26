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8 büyüklüğünde deprem dünyayı sarstı!

Güney Amerika ülkesinde meydana gelen depremin büyüklüğü değişti, 7.5'ten 8'e güncellendi. Sarsıntı dört ülkede birden hissedildi.

Dünya / 26 Mayıs 2019 Pazar 10:52
8 büyüklüğünde deprem dünyayı sarstı!

Güney Amerika ülkesi Peru'nun orta kesiminde 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü önce 7.5 olarak duyurdu, ardından 8'e yükseltti.

Yerel saatle 02.42'de meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi de 8 olarak veriyor.



Depremin merkez üssü Lagunas kentine 85 kilometre. USGS'nin yayınladığı haritaya göre, sarsıntı Peru'nun yanı sıra Kolombiya, Brezilya ve Ekvador'da da hissedildi.



Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kenarında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.






KolombiyaGüney AmerikaPasifik OkyanusuAteş ÇemberiAraştırma Merkezi


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