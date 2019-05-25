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TÜİK Başkanı Yağan trafik kazası geçirdi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarpması sonucu hafif yaralandı.

Güncel / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 10:52
TÜİK Başkanı Yağan trafik kazası geçirdi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarptığı kazada hafif yaralandı.

Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde, Yasin Coşar'ın kullandığı Yağan'ın makam aracı, saat 09.30 sularında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

TÜİK Başkanı Yağan hafif yaralanırken, makam aracının şoförü Coşar kazadan yara almadan kurtuldu.

Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak : AA

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BağlumTürkiye İstatistik Kurumu112 Acil ServisMakam AracıYağan


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