Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, makam aracının bariyere çarptığı kazada hafif yaralandı.



Ankara Çevre Yolu'nun Bağlum mevkisinde, Yasin Coşar'ın kullandığı Yağan'ın makam aracı, saat 09.30 sularında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



TÜİK Başkanı Yağan hafif yaralanırken, makam aracının şoförü Coşar kazadan yara almadan kurtuldu.



Yağan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.