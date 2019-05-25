Marmara Denizi’nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.