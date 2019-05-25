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Marmara Denizi’nde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan son dakika bilgisine göre Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yaşam / 25 Mayıs 2019 Cumartesi 15:35
Marmara Denizi’nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.13'te Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem


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