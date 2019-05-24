TMF'den Sosyal Sorumluluk Projesi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) 'Minik Adımlar Motosiklet ve Trafik Eğitimi' sosyal sorumluluk projesini, İstanbul İnkılap İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.



TMF yapılan açıklamaya göre, İstanbul İnkılap İlkokulu'nda hayata geçirilen projeye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.



Milli sporcu Şakir Şenkalaycı ve TMF Eğitmeni Deniz Sarıtepe tarafından verilen eğitimlerde, çocuklar ilk kez motosiklete binme fırsatı buldu. Motosiklette dengeyi sağlama, sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgi alan çocuklar, ilk kez tanıştıkları motosikletlerle okul bahçesinde tur attı.



Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, proje kapsamında çocuklarla bir araya gelerek öğrencilere tecrübelerini aktardı.



TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ise ilköğretim çağındaki öğrencileri motosikletle tanıştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



Projeyle çocukları motosikletle tanıştırdıklarına dikkati çeken Başkan Uçar, 'Proje kapsamında öğrencilere trafik güvenliğiyle ilgili temel bilgiler verip, motosiklet aşkını aşılıyoruz. İstanbul'daki ilk eğitimimize katılan çocuklarımız kendi boyutlarındaki ufak motosikletlerimizi çok sevdi. Projeyi okulların kapanmasına yakın, yoğun derslerin ve sınavların bittiği bir dönemde başlattık. Bu etkinliğimiz, öğrenciler için bir nebze karne hediyesi gibi oldu.' şeklinde görüş belirtti.



İlköğretim öğrencilerine yönelik başlatılan proje, İstanbul başta olmak üzere farklı illerde belirlenen okullarda sürecek.



Kaynak : AA

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