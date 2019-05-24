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Terör örgütü bombacısı yakalandı

1 milyon 500 bin TL ödülle aranan terör örgütü MLKP'nin bombacısı Ümit Köse Mersin'de yakalandı.

Güncel / 24 Mayıs 2019 Cuma 10:21
Terör örgütü bombacısı yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi 'Deniz' kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin polisinin dikkati sayesinde yakalandığı bildirildi. Terörist Köse'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyelerine sabotaj, bomba hazırlama eğitimi verdiği kaydedilen açıklamada, "'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında arama kaydı bulunan örgüt mensubunun, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi" denildi.

İçişleri BakanlığıTerör Örgütü


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