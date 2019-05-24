İstihdam Endeksi İlk Çeyrekte Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) dönemi işgücü girdi endekslerini açıkladı.



Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4, inşaat sektöründe yüzde 26,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 6,9 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 10,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azaldı.



ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 9,9 AZALDI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 29,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 10,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 azaldı.



BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 14,6 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 17,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 5,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,3 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,7 arttı.



SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 27,1 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,3, inşaat sektöründe yüzde 34,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,5 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,8 arttı.



SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 27,2 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,3, inşaat sektöründe yüzde 34,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,8 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,0, inşaat sektöründe yüzde 14,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,9 arttı.



SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 26,5 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı yüzde çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 24,6, inşaat sektöründe yüzde 38,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 arttı.



Kaynak : İHA

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