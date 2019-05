İngiltere Başbakanı May istifa tarihini açıkladı

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin 'başbakanlara göreve getirme ve görevden alma' yetkisine sahip '1922 Komitesi'nin toplantısının ardından Başbakan Theresa May istifa tarihini açıkladı.



May istifa açıklamasında, 'Ülkenin yararı için süreci (Brexit) yeni bir başbakanın yürütmesi gerektiği açık. Bu nedenle 7 Haziran tarihinde Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceğimi duyuruyorum' dedi.



Başbakan Theresa May'in yerine geçecek ismin belirlenmesi 6 haftalık bir süre alabilecek.



Brexit anlaşmasını dördüncü kez parlamentoya sunmaya hazırlanan May'in muhalefetin desteğini alabilmek için verdiği tavizler kendi partisinde isyana yol açtı.



Başbakan Theresa May'in ikinci referandum olasılığını ve Avrupa Birliği ile yakın ticaret düzenlemelerini gündemde tutması kabineden istifaları da beraberinde getirdi.