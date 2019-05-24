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Hemşire kadın, doktor eşini bıçakladı iddiası

Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

3. Sayfa / 24 Mayıs 2019 Cuma 10:37
Hemşire kadın, doktor eşini bıçakladı iddiası

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yine iddiaya göre, Aylin E., eşi Cüneyt E.'yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak : İHA

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