Eyüpsultan'da kaza: 1 polis şehit

İstanbul Eyüpsultan’da yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı.
Kaza, Eyüpsultan Ayvansaray Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Uğurcan Aslanpay ve polis memuru Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı.
Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.