Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a ağır yazı

Gazeteci Cem Küçük, CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı program sonrası adı sıkça anılan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Çoşkun hakkında ağır bir yazı kaleme aldı.



Küçük, Ahmet Hakan'ın 'dönem adamı' olduğunu yazarken, Hakan hakkında 'yalaka' 'tetikçi' 'dolandırıcı' 'eyyamcı' gibi ifadeler kullandı.



Ahmet Hakan hakkında daha önce uyarılarda bulunduğunu yazan Küçük, şunları yazdı;



Elbette Ahmet Hakan hepinizi satacaktı. Adamın karakterinin böyle olduğunu 2014-16 arası belki 100 kere yazdım. Manzara ortadaydı. Görünen köy kılavuz istemiyordu. 'Bir dünya görüşü olmayan bir adam bu Ahmet Hakan' dedim. 'Herhangi bir siyasi düşüncesi olmayan adam' dedim. Sadece ve sadece bireysel menfaatlerini maksimize etmek için yaşayan bir adam bu diye kaç defa ifade ettim. Tüm muhalifleri uyardım. Ama hiçbiri dinlemedi. Şimdi yaşadıklarınızı hak ediyorsunuz.



Şimdi de 'Bu sefer de Ahmet Hakan bizim tarafa geçti. Biz tepe tepe kullanalım onu' diye düşünen sözde hükûmetçi kimi tipler görüyorum. Bakın bu sefer de bizim tarafta böyle safça düşünenleri uyarıyorum. Pundunu bulduğu zaman sizi de öyle bir satar ki, esas siz kendinizi kullanılmış mendil gibi ortada bulursunuz. Bir bakmışsınız aynı Ahmet Hakan Washington'da karşınıza çıkar ve 'Bana İmamoğlu yayını için şöyle baskı yaptılar, böyle baskı yaptılar. Talimatları direkt Erdoğan verdi' diye konuşur.



Şunu herkes iyi bilmeli ki, ünlü piyes yazarı Robert Bolt eğer yaşasaydı çok ünlü tiyatro oyunu The Man For All Seasons, yani Her Devrin Adamı adlı eseri tamamen Ahmet Hakan Coşkun için yazacaktı. Aziz Nesin yaşasaydı Zübük adlı romanını tamamen Ahmet Hakan karakterinden esinlenerek yeniden daha kuvvetli şekilde kaleme alırdı. Dolayısıyla kimse bu şahsı hafife almasın. Dünkü yazısı bile o kadar ustaca eyyamcılık yapıyor ki, meşhur dolandırıcı Selçuk Parsadan mezarından çıksa Ahmet Hakan karşısında hakikaten şapka çıkarırdı!..



Bilindiği gibi ben Türk medya tarihinin uzmanıyım. Türk matbuat tarihi çok sayıda eyyamcı yazar görmüştür ama kesinlikle hiçbiri ama hiçbiri Ahmet Hakan'ın eline su dökemez. Mesela yaşayan örneklerden Güneri Cıvaoğlu da tam bir eyyam uzmanıdır ama Cıvaoğlu düz eyyamcıdır. Her dönem güçlülere çok yağcılık yapar ama güçlü olmayanlarla da bir ihtimal ileride güçlü olabilirler diye iyi geçinir. Böyle yürür gider. Türk medyasındaki klasik eyyamcılık tarzı budur. Çok sayıda böyle basit örnek hâlâ var.



Ahmet Hakan ise önce kendisinin patronu olan kimse ona tam yalakalık yapar. Sonra patronu nereye yakınsa ve ne istiyorsa onu tam bir tetikçi gibi yapar. Ardından güçlülere hem yaranmaya çalışır hem numaradan vurur ki, güçsüzlere daha da acımasızca vurabilsin. Sonra acımasızca vurduğu güçsüzlerin de gönlünü almak için bir şeker uzatır hemen onlara. Ardından güçlülere çok koyu bir yaranma ve sonra yine numaradan dokundurma ve sonra yine güçsüzlere saldırı vb. böyle gider. İşte inanılmaz seviyede kıvrak ve bukalemun olmayı gerektiren bu usta işi Türk medya tarihinde en iyi başarabilen Ahmet Hakan'dır. Kabul edelim ki, bu adam eyyamcılığın kutsal kitabını yazmıştır. Şu ana kadar da hemen her kesimi kandırmayı başarmıştır.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel