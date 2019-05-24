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Beypazarı'nı dolu vurdu

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

3. Sayfa / 24 Mayıs 2019 Cuma 14:10
Beypazarı'nı dolu vurdu

Beypazarında öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı ile her yer beyaza bürünürken ağaçlar ve ekili araziler olumsuz etkilendi. Kaynak : İHA

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Dolu Yağışı


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