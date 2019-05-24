Beypazarı'nı dolu vurdu

Beypazarında öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu yağışı ile her yer beyaza bürünürken ağaçlar ve ekili araziler olumsuz etkilendi. Kaynak : İHA

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