Belediye başkanına bıçaklı saldırı!

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı olarak seçilen 42 yaşındaki İhsan Öztoklu akşam saatlerinde reklam panosuna zarar veren önceki dönem belediye başkanının oğlu ile tartıştı. Çıkan tartışmada 25 yaşındaki şahıs belediye başkanı İhsan Öztoklu'yu kalbinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Başkan Öztoklu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın duyulmasının ardından Öztoklu'nun yakınları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, çevre ilçelerden belediye başkanları da hastaneye geldi. Şüpheli şahsın olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







Başkan Öztoklu kurtarılamadı



Hastane önünde bulunanların endişeli bekleyişi devam ederken, durumu ağır olan Başkan İhsan Öztoklu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.



MHP hastane önünde bekleyenlere sabırlar diledi, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Hastane önünde bulunanların endişeli bekleyişi devam ederken, durumu ağır olan Başkan İhsan Öztoklu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği duyuruldu. Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile birlikte hastanenin önüne çıkan Ilgın Dr. Vefa TanırBaşhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar , bekleyen kalabalığa Başkan İhsan Öztoklu'yu kaybettiklerini belirterek, sabırlar diledi.MHP Konya il Başkanı Murat Çiçek de Başkan Öztoklu'yu kaybettiklerini belirterek,önünde bekleyenlere sabırlar diledi, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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