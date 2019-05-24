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Adalet Bakanı Gül'den peş peşe kritik açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Süresiz nafaka gerçekten adil değil." dedi.

Güncel / 24 Mayıs 2019 Cuma 10:02
Adalet Bakanı Gül'den peş peşe kritik açıklamalar!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, son dönemde tartışma konusu olan süresiz nafakayla ilgili "Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak, hakim hangi kriterlere göre karar verecek çalışıyoruz. temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak" dedi.

İşte o açıklamlardan satırbaşları;
Bakan Gül 'Hakimler kararlarıyla konuşur' dedi. Adalet Bakanı 'Bundan sonra milletin hakemliğine gidilmesine karar verilmiştir. Son sözü söyleyecek olan İstanbul seçmeni. Sonuca da herkes saygılı olacak' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin geleneksel iftar yemeğinde medya temsilcileriyle biraraya geldi.

Yargı gündemindeki önemli başlıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili çalışmada sona gelindiğini açıkladı. Bakan Gül, 'Süresiz nafaka gerçekten adil değil. Nafakada alt ve üst sınır ne olacak, hakim hangi kriterlere göre karar verecek çalışıyoruz. temel hassasiyetimiz taraflardan birine yeni mağduriyet alanı oluşturmamak' dedi.

Abdulhamit Gül, Abdulah Öcalan'a avukatlarıyla görüşme izni verilmesini de değerlendirdi. Adalet Bakanı 'Ne çözüm süreciyle ne de İstanbul seçimiyle ilgisi yok. Avukatlarıyla görüşme konusunda hukuki engel vardı. mahkeme bu kararı kaldırdı' şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, afla ilgili bir çalışmalarının olmadığını da belirterek 'Bu partimizin ve Meclis'in taktirinde olan bir konu' dedi.

Adalet Bakanı'nın gündeminde ayrıntıları 30 Mayıs'ta açıklanacak yargı reformu strateji belgesi de vardı. Gül bu konuya ilişkin, 'İfade özgürlüğü ve kişisel verilerin korunmasının daha da gelişeceği, içinden demokratikleşme paketinin çıkacağı 2023'e kadar sürecek bir yol haritası olacak. strateji belgesi hak ve özgürlüklerin güvence altına alınacağı insan hakları eylem planı'nı da içerecek' açıklamasını yaptı.

Gül, Avrupa Birliği ile vize muafiyeti görüşmelerinin kritik başlığı olan terörle mücadele yasasında değişiklik üzerinde çalıştıklarını da söyledi. Bakan, 'Terörle mücadeleyi zaafa uğratmadan ifade özgürlüğüyle ilgili olumlu adımlar üzerinde çalışıyoruz, onları gündeme alacağız' dedi.

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