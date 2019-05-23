Ve bir ilk gerçekleşti! Portekiz...

Portekiz Maliye Müsteşarı Ricardo Mourinho Felix, ECO ekonomi gazetesine bu kredi hedefinin çok yüksek boyutlu bir piyasaya güçlü nakitle girmek olduğunu açıkladı.



Jornal de Negocios adlı Portekiz gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de 'panda tahvilleri' denen ve yabancılar tarafından çıkarılan tahvillerin satışı 2017 yılından beri inceleme aşamasındaydı. Ancak proje, Çin Başkanı Xi Jinping'in geçen Aralık ayında Portekiz ziyaretinden itibaren hızlandırılarak hayata geçirildi.



Portekiz, kendisine sert bir bütçe politikası karşılığında 78 milyar euroluk bir kredi sağlamış bulunan üç yıllık bir uluslararası yardımın koşullarından 2014 yılında özgürleşmişti. Daha sonra yavaş yavaş özel kredi piyasasına rahatlıkla ulaşma olanağı edinmişti.