MHP'li Yücel Bulut'tan Fatih Portakal'a sert çıkış

Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Sosyal medyada başlayan Tunceli - Dersim tartışmasına katılan FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın 'Dersim denilse ne olur, Tunceli denilse ne olur?' ifadelerine MHP Tokat Milletvekili, Yücel Bulut'tan sert tepki geldi. Bulut, Portakal'a, 'Portakal denilse ne olur, Hıyar denilse ne olur? Biri Turunçgiller, diğeri Kabakgiller familyasından...' diye çıkıştı.



Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda 'Tunceli' ibaresinin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı aldı. Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak tanınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu için Fatih Portakal, Twiiter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



'Bu mudur? Dersim denilse ne olur, Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan Fatih Maçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!!.'



FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal'ın 'Dersim denilse ne olur, Tunceli denilse ne olur?' sözlerine, MHP Tokat Milletvekili, Yücel Bulut'tan sert tepki geldi.



Bulut, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; 'Portakal denilse ne olur, Hıyar denilse ne olur? Biri Turunçgiller, diğeri Kabakgiller familyasından...' diye çıkıştı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel