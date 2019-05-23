Günlerdir konuşulan teklif Meclis'te

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli detayları açıkladı. Biz de daha önce YouTube kanalımızda hazırladığımız videoyla, bu sisteme dair önemli ayrıntıları sizlerle paylaşmıştık.



Bu sistemin ne zaman hayata gerçirileceği merak konusuydu. Askerlikle yükümlü yüz binlerce vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı ve Meclis'ten gelecek haberi bekliyordu.



Son dakika haberine göre, yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu. Yeni sistem komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından yasalaşacak.



ŞU AN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR 12 AY YAPIYOR



Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu olmayanlar, askerlik görevini 12 ay olarak yerine getiriyor.



KIŞLADAKİLERE ERKEN TERHİS İMKANI



Bu yasa çıktığı andan itibaren 6 ayını doldurmuş olan uzun dönem askerler, erken terhis olarak evine dönebilecek. Örneğin kışlada 8. ayında olan bir asker yasanın çıkmasıyla askerlik süresi 6 aya düşürüldüğü için 4 ay daha askerlik yapmadan terhis olacak.