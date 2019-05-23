Fırat Nehri'nde ölüm kalım savaşı!

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki S.N. Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.