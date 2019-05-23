USD (Alış - Satış) : 6,13 - 6,14 EURO (Alış - Satış) : 6,82 - 6,84

Fırat Nehri'nde ölüm kalım savaşı!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri’ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

3. Sayfa / 23 Mayıs 2019 Perşembe 14:40
Fırat Nehri'nde ölüm kalım savaşı!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen 15 yaşındaki S.N. Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek istedi. Sazlıklara tutunan kızı suya atlayan vatandaşlar ikna ederek çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

ŞanlıurfaFırat Nehri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı