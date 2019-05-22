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Türkİye'den ABD'ye vergi indirimi

ABD, Türkiye'den aldığı çeliğin gümrük vergisini yarıya indirmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye de ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.

Ekonomi / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 09:28
Türkİye'den ABD'ye vergi indirimi

Türkiye, ABD'nin geçen hafta Türk çeliği ve alüminyum ürünlerine uyguladığı yüzde 50 ve yüzde 20 ek vergiyi yarıya indirmesinin ardından ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 11 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren bazı ABD mallarının ithalatına ilişkin ek vergilerde değişikliğe gidildi. Türkiye, ABD menşeli 22 üründe gümrük vergisini yarıya indirdi.

Verginin indirildiğini ürünler şöyle;




NE OLMUŞTU?

ABD, geçen hafta Türkiye'den yaptığı çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25'e indirdiğini bildirmişti.

ABD, 23 Mart 2018'de Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. ABD yönetimi, Türkiye'de terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla Ekim 2016 tutuklanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakma konusunda baskı yapmak için 10 Ağustos'ta Türkiye'den yapılan çelik ithalatına uygulanan vergiyi yüzde 50'ye, alüminyum ithalatına uygulanan vergiyi de yüzde 20'ye yükseltmişti. Türkiye de ABD mallarına gümrük vergilerini artırarak misilleme yapmıştı.

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