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TBMM’ye girmeye çalışan teröristler hakkında flaş gelişme...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye çalışan ve yakalanan DHKP-C terör örgütü üyesi 2 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Güncel / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:43
TBMM’ye girmeye çalışan teröristler hakkında flaş gelişme...
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Ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C'li, Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirilmişti.

TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

TBMM'YE GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİSTLER TUTUKLANDI
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C'li, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti. Bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilen 2 terörist, hakim karşına çıktı.

TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

RehinMilletvekiliTerör Örgütü


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