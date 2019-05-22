TBMM’ye girmeye çalışan teröristler hakkında flaş gelişme...

Ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C'li, Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirilmişti.



TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.



TBMM'YE GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİSTLER TUTUKLANDI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C'li, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti. Bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilen 2 terörist, hakim karşına çıktı.



TBMM banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı tutuklandı.