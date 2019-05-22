Süt Tüketimine Dikkat Çektiler

Süt tüketimini arttırmak ve sütün faydaları hakkında insanları bilgilendirmek amacıyla her yıl 21 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Süt Günü’nde, çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Bursa’da da pek çok kurum çeşitli etkinliklere imza attı. Bu etkinliklere imza atan kurumlardan bir tanesi de Özel Hayat Hastanesi oldu. Hastane çalışanları, süt tüketiminin önemine dikkat çekmek adına çocuk polikliniğinde tedavi olan çocuklara süt ikram etti.



Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Süt ve süt ürünleri tüketiminin insan sağlığı içinayrı bir öneme sahip olduğunu vebeslenme değerinin çok yüksek olması, ihtiyaç duyulan besin maddelerinin büyük bir çoğunluğunu içermesi nedeniyle süt ve süt ürünleri dünyanın en iyi besinleri olarak kabul edilmiş olduğunu söyledi.



Dr. Özkul, bu nedenle sütün herkes için çok değerli bir gıda maddesi olduğunu sözlerine ekledi. Kaynak : İHA

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