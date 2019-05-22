Sağlık Turizminde Türkiye İlk 5 Te

Turizm sektörünün 12 aya yayılma ve istihdam oluşturma hususunda çok önemli bir hizmet sektörü olduğunu ifade eden Dr. Burak Kapılı, “Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye'dir” diye konuştu.



Ülkemizde sağlık turizmi önümüzdeki yıllarda gözde bir hale geleceğini vurgulayan Dr. Burak Kapılı, “Devlet destekli yapılanmaların yanında özel sektörde bu amaçla hazırlıklarını yapmaya başladı.



Ülkemize en çok Avrupa ve Arap ülkelerinden hastalar gelmektedir. Ancak bu akış esnasında ortaya yeni bir sorun daha çıkmaktadır; 'dil' Bu yüzden büyük hastanelerin çoğu artık bünyesine sadece ingilizce değil, Arapça, Flemenkçe, Almanca bilen personel ve hekimler istihdam etmektedir” şeklinde konuştu.



Dentapol Kliniği Baş Hekimi Dr. Burak Kapılı 'Yurt dışından gelen hastalarımıza daha nitelikli hizmet vererek ülkemize faydalı olmak konusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sağlık turizminde her şey; Sağlık Bakanlığı ve diğer uluslararası akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon belgesi alarak başlıyor. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra biz de artık kliniğimizde sadece tek yabancı dil bilen personel değil, İngilizce, Arapça, Almanca bilen Hekimler istihdam etmeye başladık.' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA

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