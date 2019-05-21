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Ramallah'ta Türk müziği esintileri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kurulan ramazan çadırında Türk müziğinden parçalar seslendirildi.

Kültür-Sanat / 21 Mayıs 2019 Salı 23:06
Ramallah'ta Türk müziği esintileri
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Türk Hava Yollarının (THY) da sponsorları arasında olduğu etkinlikte Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu da kanun çaldı.

Türk mutfağından yemeklerin sunulduğu iftardan sonra düzenlenen programda Türkiye'den ramazan manzaraları gösterisi yapıldı.

Filistinlilerin yoğun ilgi gösterdiği Türk çadırında THY tarafından hediye edilen Türkiye'ye birer uçak bileti için de iki hafta boyunca çekiliş yapılıyor.

Kaynak : AA

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