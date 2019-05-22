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Polonya'da bir kadın altız doğurdu

Polonya’nın Krakow şehrinde bir kadın altız doğurdu. Ülke tarihinde bir ilk olan doğum sonrasında doktorlar altız doğurma ihtimalinin 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

Dünya / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:33
Polonya'da bir kadın altız doğurdu

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde bir kadın altız doğurdu. 2,5 yaşında bir erkek çocuk sahibi olan Polonyalı Klaudia Marzec ikinci doğumunda ise tam 6 bebek dünyaya getirdi. 4'ü kız, 2'si erkek olan bebekler 29 haftalık doğdu. Krakow Üniversite Hastanesinde sezaryen yöntemiyle gerçekleşen doğuma doktor ve hemşirelerden oluşan 40 kişilik ekip katıldı.

Doğum öncesi yapılan kontrollerde 5 bebek beklenirken, doğum esnasında altıncı bebeğin tespiti hem anne hem de doğum ekibi için büyük sürpriz oldu. Başarıyla gerçekleştirilen doğum neticesinde bebekler neonatoloji servisinde tedavi altına alındı. Ağırlıkları 890 gram ile 1 kilo 300 gram arasında değişen altızların hastaneden en erken 2 ay sonra çıkması bekleniyor.

Tüm ülkeden yardım teklifi yağdı

Polonya tarihinde bir ilk olan altızların doğumu sonrasında tüm ülkeden aileye tebrik ve yardım teklifi yağdı. Zosia, Kaja, Malwina, Nela, Tymon ve Filip adı verilen bebeklere Cracow Spor Kulübü ömür boyu maçlara ücretsiz giriş kartı hediye ederken, bebek bezi firmaları, mama ve oyuncak şirketleri başta olmak üzere birçok firma ve kişi de aileye yardım teklifinde bulundu.

4,7 milyarda bir

Altızların doğumunun ardından basına açıklamalarda bulunan doktorlar ise altız doğumuna dünyada ender olarak rastlandığını, istatistiklere göre altız doğurma ihtimalinin ise 4,7 milyarda bir olduğunu söyledi.

Kaynak : İHA

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