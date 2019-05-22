USD (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09 EURO (Alış - Satış) : 6,78 - 6,79

Sıcak Haber : Mehmet Selim Kiraz davasında karar!..

İstanbul'da bir aday daha çekildi!

31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy alan BTP İstanbul Adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak seçimden çekildiğini açıkladı.

Siyaset / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 14:25
İstanbul'da bir aday daha çekildi!

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, '23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.' dedi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Adayı Selim Kotil, resmi Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

PARTİ KARAR VERDİ

Selim Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.'

Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.




ÇEKİLEN ADAYLAR

DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'daki seçime girmeyeceğini açıklamıştı.

TKP'nin İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu da İstanbul seçimlerinden çekilmişti.

31 Mart'ta seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Emekçi Hareket Partisi, adayları Özge Akman'ın yenilenen seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

Başkan AdayıMuammer AydınGenel Başkan YardımcısıEmekçi Hareket PartisiBağımsız Türkiye Partisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı