İstanbul'da bir aday daha çekildi!

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, '23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.' dedi.



BTP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Adayı Selim Kotil, resmi Twitter hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



PARTİ KARAR VERDİ



Selim Kotil, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



'Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.'



Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almıştı.









ÇEKİLEN ADAYLAR



DSP'nin 31 Mart seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'daki seçime girmeyeceğini açıklamıştı.



TKP'nin İstanbul Adayı Zehra Güner Karaoğlu da İstanbul seçimlerinden çekilmişti.



31 Mart'ta seçime girme yeterliliği bulunmadığı için bağımsız aday göstererek seçime giren Emekçi Hareket Partisi, adayları Özge Akman'ın yenilenen seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.