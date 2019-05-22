İş arayanlara müjde: 100 bin kişi aranıyor

Hükümetin 2019 yılını istihdam yılı olarak açıklamasının ardından çok sayıda kurum ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımı için harekete geçti.



Personel ve memur alımı yapacağını açıklayan kurumlar arasında Sağlık, Orman, Eğitim, İçişleri, Adalet, Aile ve Ulaştırma Bakanlığı yer alırken, Türk Hava Yolları ve çok sayıda üniversite de personel alımı için duyuru yayınlayıp takvim açıkladı.



30 BİN KİŞİLİK ALIM YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı 30 bine yakın sözleşmeli mülakatsız personel alınacağı geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

Adaylar o günlerden itibaren personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş yaptığı açıklamada bakanlığın personel alımına ilişkin teknik çalışmaları bitirmek üzere olduğunu söyledi.



BAKAN SOSYAL MEDYADA MÜJDEYİ VERDİ

Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Adalet Bakanlığı da ciddi sayıda personel alımı için hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili müjdeyi ise Abdulhamit Gül sosyal medya hesabı üzerinden verdi. Bakan Gül, adliyelerde, bakanlık merkez teşkilatında ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini açıkladı.



BEKLENEN TAKVİM NETLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek olan 20 bin kişilik istihdama ilişkin 2019 atama takviminin detayları netleşti. Öğretmen alımlarındaki sürecin yer aldığı takvimde ön başvuruların ne zaman yapılacağı ve mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı da paylaşıldı.









2019 atama takvimi.



THY'DEN REKOR İSTİHDAM

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'na taşınan Türk Hava Yolları da büyüme stratejisi kapsamında 10 bin kişiyi işe alacak. THY tarafında işe alım duyurusunu ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yaptı. 66 bin çalışanları olduğunu belirten Aycı, yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kalındığını belirterek, ''Buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek ve havalimanına daha iyi hizmet vermek, kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz.' dedi.



ERTELENEN 4 BİN KİŞİLİK ALIM BU YIL YAPILACAK

Aile Bakanlığı ise 2018 yılında ertelenen personel alımı için, 2019 yılında yeniden ilan verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında ertelenen 4 bin personel alımının 2019 yılı içerisinde gerçekleşeceğine yer verildi.



ORMAN BAKANLIĞINA 5 BİN PERSONEL

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafında personel alımı duyurusunu Bakan Bekir Pakdemirli yapmıştı. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaya göre; 2,700 Orman Muhafaza Memuru, 300 şoför, 800 memur, 1,200 Orman Mühendisi alınacağı duyuruldu. Toplamda 5 bin personel alacak bakanlık, bu yıl içerisinde alımları tamamlamayı planlıyor.



10 BİN POLİS ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü de 10 bin polis alımı yapacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamalara göre, Eylül ayrı içerisinde 10 bin polis alınacak. 25. Dönem POMEM polis alımı için net bir tarih henüz belli değil.



Kredi ve Yurtlar Kurumu ise, 2019 yılı içerisinde 1000 personel almayı planlıyor. Buna göre 2019 yılının ilk 6 ayında başlayacak personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.



PTT DE DUYURU ÇIKTI

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki PTT de farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere personel alacağını duyurdu. PTT uzman yardımcısı, farklı alanlar için Mühendis, Mimar, Avukat, farklı alanlarda Tekniker, Büro ve Gişe Görevlisi alanlarının yanı sıra, farklı birçok alanda toplamda 5 bin kişinin alınması planlanıyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri ve TÜBİTAK da alım ilanı çıktı.



Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartsız 13000 personel alınacak son başvuru tarihi 31/07/19



Deniz Kuvvetleri KPSS şartsız 1640 personel alınacak son başvuru tarihi belirtilmedi.



Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak): 142 Personel Alacak.