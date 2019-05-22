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Huawei'ye 90 gün süre

ABD, Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldı.

Teknoloji / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:50
Huawei'ye 90 gün süre

ABD hükümeti kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mevcut ağları korumak ve mevcut Huawei telefon cihazlarına yazılım güncellemeleri sağlamak için Huawei'nin Amerikan yapımı ürünleri satın almasına izin verecek. ABD, böylelikle Huawei teknolojisine dayanan bazı ürün ve hizmetlerin sekteye uğramamasını amaçlıyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için ABD menşeli parça ve bileşenleri satın alamayacak

Verilen 90 günlük süre, Huawei'nin tedarik zincirindeki değişikliklerin derhal, geniş kapsamlı ve beklenmedik sonuçlara sahip olması gerektiğini öne sürüyor.

Eski bir Ticaret Departmanı Yetkilisi olan Kevin Wolf yaptığı açıklamada, 'Amaç, Huawei ekipmanlarını veya sistemlerini kullanan üçüncü şahıslar üzerindeki istenmeyen etkileri sınırlamaktır. Ağ kesintilerini önlemeye çalışıyorlar gibi görünüyor' dedi.

Kaynak : İHA

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