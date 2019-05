Hasan Hüseyin Ceylan'dan suçlamalara cevap

Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Refah Partisi eski Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan'a ait boş arazinin ,Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde ANFA'ya kiralandığı ve boş araziye kira ödendiği iddia edildi.



Sözcü gazetesinin bu haberi hakkında konuşan Hasan Hüseyin Ceylan iddiaları yalanlarken, olayın aslını Beyaz Gazete'ye anlattı.



Ceylan, arazinin 3 yıl boyunca kullanıldığını, haberin ise Mansur Yavaş tarafından verildiğini söylerken, şu ifadeleri kullandı;



Bugünkü Sözcü gazetesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından, müffetişler görevlendirilmek üzere ANFA Altınpark işletmesinde yapılan teftişte 'Belediye boş araziyi kiraladı' 'Boş araziye kira ödedi' 'Hiçbir işlem yapılmayan araziye kira ödendi' diye bir haber yaptılar.



'TAPU KADASTRODAN ARAŞTIRARAK BULDULAR'



Haberde 3 başlık dikkat çekiyordu. Kiralandı ama boş kaldı bir. İki boş araziye kira ödendi. Üç büyükşehir belediyesi ANFA Altınpark işletmesi bu arazide hiç bir işlem yapmadı.Bu üç başlığın üçü de yalandır. O arazinin sahibi olarak söylüyorum, Hasan Hüseyin Ceylan olarak. O arazi 20 dönüm bir arazi olup, havaalanı yoluna sadece yarım dakikalık mesafededir. Çok kıymetli bir lokasyonda bulunan arazi Altınpark işletmelerine yakın olduğu için şehrin hemen bitişiğinde bulunduğundan dolayı, Altınpark işletmelerinin dönemin yöneticileri fidan üretimi,ithal edilen büyük ağaçların konuşlanması,gübre üretimi,torf üretimi,sulama malzemelerinin yeşil alanların, orta refüjlerin sulanmasıyla ilgili malzemelerin depolanması ve benzeri işlemler için kiralık yer ararken, bu arazi kimin diyerek tapu kadastro kayıtlarından bu arazinin bana ait olduğunu tespit edip, benden kiralamak üzere müracat etmişlerdir. Kiralamak üzere müracat eden ANFA yetkililerine bölgedeki rayiş bedelleri araştırın ona göre kiraya veririm beyanatında bulundum. Bölgede genellikle büyük otomobil temsilcilerinin, otopark olarak kullandıkları, yani galeri park olarak kullandıkları, Mercedes,BMW,AUDİ,Renault gibi büyük markaların,büyük arazileri satış öncesi arabalarını bulunduğu yer olarak kiraladıkları yer olduğu için bu yerler, otomotiv sektöründen de yapılan araştırmalar neticesinde, 1 dönümü yani her 1000 metrekaresi 1000 lira olmak üzere o günkü rayiç bedelden kiraya verildi. 20 dönümünü kiraya tuttukları için 20 bin lira aylık kirası oldu. Her yılda TEFE TÜFE oranında zamlanması için sözleşme yapıldı. Kiraya müracat eden belediye yetkilileri, kiraya verende Hasan Hüseyin Ceylan olarak bendenizim.



3 YIL BOYUNCA KULLANDILAR



Şimdi Mansur Yavaş ve büyükşehir belediyesi suç duyurusunda bulunuyor ve diyor ki 'İhaleye fesat karıştırmaktan' hem beni, hem Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'i, hem ANFA eski Genel Müdürü Ramazan Bey'i ve benzerlerini suç duyurusunda bulunmuş.Halbuki ihale yok, yalan. Yalan bir. İhaleye dolayısıyla fesat karıştırmakta yok. Ben Hasan Hüseyin Ceylan olarak, arazi sahibi olarak ihaleye de girmedim. Dolayısıyla ihale hiç yok.Bir başka boyut kiralanan arazi boş kaldı diyor külliyen yalan. 3 Yıl boyunca en az 500 metrekare olmak üzere kiralanan araziye bir ev yaptılar. İşçilerin,güvenlik görevlilerinin yattığı, yemek yediği, gece bekçilerinin beklediği, büyük su hortumlarının, tonlarca 10-15 metrelik ağaçların tırlarla getirilip biriktirildiği naklediği depolama yapıldığı, çiçeklerin orta refüj ağaçlarının sulandırılarak dikim öncesi işlemlerinin yapılandığı, torf yapılandığı, her hafta en az 1 tır gübre getirililerek gübrelerin toplandırılarak arazilere serildiği bir yer. Depolama yeri olarak kullanılan bir yer. Etrafını tel örgülerle çevirmişlerdir. Arabalar toprakta batmasın diye beton yol açmışlardır. Her adaya ayrı ayrı gitmek üzere. 8 adadan oluşan bitişik bir arazidir. Adalardan adalara beton yol yapmışlardır. Kendi masraflarını belediye çekerek yapmışlardır.



'MANSUR YAVAŞ TARAFINDAN VERİLEN HABER YALAN'



Bunlar bilinmesine rağmen 3 suçlamayla; 'ihaleye fesat karıştırdılar' ihale yok, külliyen yalan, etti bir. Boş araziye diyor, arazi kiralayan kendileri, dolduran kendileri, işleten kendileri, güya Hasan Hüseyin Ceylan boş araziden kira aldı diyorlar külliyen yalan. Artı ANFA'yı suçluyorlar, Melih Gökçek'in bürokratları böyle bir işleme göz yumdu diyerek, hiç bir işlem yapmadı diyerek. ANFA'nın bürokları, Melih Gökçek'in bürokratlarını. 3 yıl boyunca hem gece nöbetçileriyle, güvenlik nöbetçileriyle, ağaçları, hortumları, pahalı eşyaların beklemesi, yemek yedikleri, evini yaptıkları bir yer olarak, Karacaören mevkinde bulunan, havaalanına giderken Pursakların karşısında bulunan, havalanına yoluna protokol yoluna yarım dakikalık mesafede bulunan bir arazidir.



Dolayısıyla bugün Sözcü gazetesinde çıkan haberin, Mansur Yavaş tarafından verilmiş haberin külliyen yalan olduğunu, suçlamaların Cumhuriyet tarihinde görülmemiş suçlamalar olduğunu, 'ihaleye fesat karıştırıldı' diye yapılan suçlamanın ihalenin hiç yapılmadığını, ihale olmadan basit bir kiralama metodolojisi olduğunu beyan ederek, hukuki ve kanuni haklarımın mahkemelerce saklı kalmak üzere, takipçisi olacağımı beyan ediyorum.

