Gençlerin yeni trendi Youtuber'lık için eğitim

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte YouTube gibi video paylaşım siteleri hem içerik üretimi hem de izleme oranlarıyla dikkat çekiyor. Öyle ki video içerik üretenlerin işyeri haline de gelen YouTube, her ay 2 milyar kayıtlı kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Dünyanın ikinci en büyük arama motoru olan, Google'dan sonra en fazla trafik alan ikinci web sitesi durumunda bulunan YouTube'da kullanıcılar, kolektif olarak her yıl 46 bin yıla denk gelen içerik tüketiminde bulunuyor. Video paylaşım sitelerine ilgi arttıkça birçok genç de kendi içeriklerini üreterek bu mecralarda yer almayı istiyor.



5 haftalık eğitim



Yaşar Üniversitesi Medya Merkezi ile Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama müdürlüklerinin işbirliğiyle video içerik üretimine ilgi duyan liseli gençler için 5 haftalık bir eğitim programı düzenlendi.



Nisan ve Mayıs aylarında Selçuk Yaşar Kampüsünde gerçekleştirilen eğitim programına, Rota Koleji, Gazi Anadolu, Buca Mehmet Akif Sosyal Bilimler, Suphi Koyuncuoğlu Anadolu, Yunus Emre Anadolu, Atakent Anadolu, Süleyman Demirel Anadolu, Gürçeşme ve İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler liselerinden toplam 19 öğrenci katıldı.



Katılımcı öğrencilerine her hafta 3 saat olmak üzere toplam 15 saatlik bir eğitim programı sunuldu.



Öğrenciler, Cenk Sönmez, Seçkin Özdemir, Turgut Onarır, Çağla Nacir, Ece Kınacı, Burçin Onarır ve Turan Tavaslı'dan oluşan 7 uzmandan aldıkları bilgiler ışığında, günümüzde Youtube'un başı çektiği sosyal medya platformlarında başarılı olmak için teknik olarak yapılması veya bilinmesi gereken başlıca konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi olma fırsatı buldu.



Öğrencilerin, geliştirmek veya başlatmak istedikleri sosyal medya proje temaları arasında başlıca konular ise “Spor, oyun/challenge, eğitim, sanat, gezi, edebiyat, tarih” oldu. Eğitimin sonunda, isteyen öğrencilerin projelerinin ilk bölümüne teknik olarak destek sağlanacağı da belirtildi. Kaynak : İHA

