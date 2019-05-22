Fransa'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Akar, Suriye'deki gelişmeler, S-400, F-35 ve NATO Zirvesi'nde Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı teklifi anlattı.



FRANSA'DAN SAMP-T TEKLİFİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Zirvesi'ndeki görüşmesinin ardından kendisinin de Fransız mevkidaşıyla bir araya geldiğini anımsatan Akar, şunları söyledi:



'Yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bir noktaya gelindi. Onlar bir Samp-T bataryasını Türkiye'de konuşlandırmayı önerdiler. Bununla alakalı biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlar keşif yapacaklar. Şu anda İncirlik'te İspanyolların bir Patriot bataryası, Kahramanmaraş'ta ise İtalyanların Samp-T bataryası var. Bu iki yerde incelemeler yapmayı teklif ettiler. Bu konu üzerinde, onların intikali üzerinde çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız tarafından da bu uygun görülürse önümüzdeki dönemde en azından bir, iyi niyet göstergesi olarak, Türk-Fransız ilişkileri bakımından sembol olması bakımından da böyle bir konu üzerinde çalışmamızı sürdürüyoruz.'





