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'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin Balta Siparişlerine Yetişemiyor

TRT 1 de yayınlanan “Diriliş Ertuğrul” dizisinde Cengiz Coşkun’un canlandırdığı Turgut Alp’in balta ve kılıçları yapıyor.

Yaşam / 22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
'Diriliş Ertuğrul' Dizisinin Balta Siparişlerine Yetişemiyor

2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan balta ve kılıçları, Hakan Yalçın isimli bir demirci ustası tarafından yapılmaya başlandı.

Üzerinde, Oğuzların Kayı Boyu simgesi bulunan baltanın aynısından talep üzerine yaptığını belirten Alaplı'nın Yedigelli köyünden demirci ustası Hakan Yalçın; “Dede mesleği olarak yıllardır demirci ustalığı yapıyorum. Atölyemiz köyümüzde olup Alaplı'nın Mollabey Köyü'nde esnaflık yapmaktayım. Son haftalarda, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp'in kullandığı baltaya rağbet çok olunca bende benzerini yapmaya başladım. Bu duyuldukça da özellikle dizinin fanatikleri baltanın benzerini yaptırmaya başladı.

Son birkaç günde de çok sipariş aldım. Yaptığım balta dizidekinin tıpa tıp aynısıdır. Üzerinde, Kayı Boyunun simgesi mevcuttur” dedi.

Yaklaşık 5 senedir TRT 1'de haftalık şekilde yayınlanan tarihi Diriliş: Ertuğrul, en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. 150. bölüme yaklaşan dizinin final tarihine kısa süre kaldığı söyleniyor.

şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük izleyici kitlesine sahip olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde kullanılan balta ve kılıçları üretiyor. Kaynak : İHA

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